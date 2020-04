Gesundheit : Kabinett in Kiel will Maskenpflicht beschließen

Das Kabinett will für Schleswig-Holstein die Maskenpflicht zum 29. April beschließen. Weitere Themen sind die Reformen des Kommunalen Finanzausgleichs und des Polizeirechts. Die Abi-Prüfungen haben kurz Pause, dafür starten die Vorbereitungen für andere Schulabschlüsse.

Avatar_shz von dpa

22. April 2020, 06:21 Uhr

Die Schleswig-Holsteiner sollen von Mittwoch nächster Woche an beim Einkaufen sowie in Bussen und Bahnen einen Mund- und Nasenschutz tragen. Das will die Landesregierung am Mittwoch im Kampf gegen das neuartige Coronavirus beschließen. Diesen Schritt hatte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Dienstag angekündigt.

Schleswig-Holstein folgt damit dem Beispiel anderer Bundesländer. Das Landeskabinett befasst sich in Kiel am Nachmittag auch mit Themen, die nichts mit der Krise zu tun haben. Dabei geht es unter anderem um die Reformen des Kommunalen Finanzausgleichs und des Polizeirechts.

Am Mittwoch beginnen in Schleswig-Holstein die Vorbereitungen auf Abschlussprüfungen zum Ersten Allgemeinbildenden Schulabschluss (ESA) und Mittleren Schulabschluss (MSA). Die Teilnahme an den Vorbereitungen für die Abschlussprüfungen sind für alle Schüler in den Räumen der Schule verpflichtend, sofern sie nicht zur Risikogruppe gehören.

Die Abiturprüfungen, die am Dienstag begonnen hatten, werden am Freitag fortgesetzt. Die Schulen hatten am Dienstag von ruhigen und geordneten Klausuren ohne Probleme berichtet. Es hätten nicht mehr Schüler gefehlt als sonst - weniger als ein Prozent, sagte ein Sprecher des Bildungsministeriums.

Unterdessen breitet sich das Coronavirus in Schleswig-Holstein weiter aus, aber inzwischen langsamer. Die Zahl der seit Ausbruch der Epidemie gemeldeten Infektionen stieg auf 2446. Wie die Landesregierung mitteilte, waren dies bis Montagabend 20 Fälle mehr als nach der Meldung des Vortags. Die Zahl der Todesfälle erhöhte sich um 5 auf 72. Insgesamt 119 Menschen sind derzeit in klinischer Behandlung und damit 9 weniger als nach der Vortagsmeldung. 1700 Corona-Infizierte sind mittlerweile genesen.