Verkehr : Kabelbrand legt U-Bahn-Linien lahm: U1 und U3 betroffen

Avatar_shz von dpa

20. Oktober 2019, 10:50 Uhr

Ein Kabelbrand hat am Sonntagmorgen in Hamburg Teile des U-Bahn-Netzes zum Erliegen gebracht. Betroffen waren die Strecken der U3 zwischen Schlump und Saarlandstraße sowie der U1 zwischen Kellinghusenstraße und Lattenkamp, wie ein Sprecher der Hamburger Hochbahn AG mitteilte. Der Brand sei gegen acht Uhr morgens in einem Kabelschacht in der Nähe der U-Bahn-Haltestelle Kellinghusenstraße ausgebrochen, woraufhin der Strom abgestellt und der Verkehr der beiden U-Bahn-Linien eingestellt werden musste. Ein Ersatzverkehr mit Bussen wurde eingerichtet. Gegen zehn Uhr konnte zumindest der Betrieb der Linie U1 wieder aufgenommen werden. Wann die Strecke der U3 wieder freigegeben werden kann, war zunächst noch unklar.