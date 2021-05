Basketball : Justus Hollatz bester deutscher Nachwuchsspieler in der BBL

Justus Hollatz von den Hamburg Towers ist zum besten deutschen Nachwuchsspieler in der Basketball-Bundesliga (BBL) gewählt worden.

Hamburg | Das teilte die BBL am Dienstag per Twitter und Instagram mit. Der 20 Jahre alte Point Guard steht von Donnerstag an mit den Hamburgern im Playoff-Viertelfinale gegen Titelverteidiger ALBA Berlin. Der Hamburger Hollatz setzte sich gegen die Berliner Jonas Mattisseck und Malte Delow sowie den Würzburger Joshua Obiesie, den Gießener Bjarne Kraushaar u...

