Kriminalität : Justiz: Drach werden auch Schüsse auf Wachmann vorgeworfen

Dem verurteilten Reemtsma-Entführer und mutmaßlichen Serienräuber Thomas Drach (60) wird im aktuellen Verfahren offenkundig auch vorgeworfen, mit einem Sturmgewehr in Köln einen Wachmann angeschossen und schwer verletzt zu haben.

Amsterdam | Die Staatsanwaltschaft bestätigte am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur den Vorwurf, ohne Drachs Namen zu nennen. Die Kalaschnikow-Waffe („AK47“) war nach dem Überfall auf einen Geldtransporter am 6. März 2019 am Flughafen Köln/Bonn im ausgebrannt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.