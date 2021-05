Tiere : Junge Kuh auf Abwegen verwüstet Terrasse in Billstedt

Eine ausgebüxte Kuh hat im Hamburger Stadtteil Billstedt auf einer Terrasse Chaos angerichtet, die Terrassenmöbel zerstört und Blumen zertrampelt.

Hamburg | Nach einem „illegalen Grenzübertritt von Schleswig-Holstein“ sei die junge Kuh am Donnerstagnachmittag in der Großsiedlung Mümmelmannsberg unterwegs gewesen, sagte eine Polizeisprecherin am Freitagmorgen. Zuvor war das Tier gemeinsam mit einer weiteren Kuh von der Weide in Havighorst (Kreis Stormarn) entlaufen. Der zuständige Bauer fing die zweite Kuh...

