Unfälle : Junge Autofahrerin erschrickt vor Spinne im Auto: Unfall

Eine Spinne im Auto hat offenbar einer jungen Autofahrerin einen solchen Schrecken eingejagt, dass sie mit ihrem Auto gegen die Mittelleitplanke geprallt ist.

Lensahn | Bei dem Unfall sei die 19 Jahre alte Fahrerin leicht verletzt worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die junge Frau war nach Angaben der Polizei am Montagnachmittag auf der Autobahn 1 in Richtung Hamburg unterwegs, als sich in Höhe der Ausfahrt Lensahn im Kreis Ostholstein plötzlich ein Spinne in ihrem Blickfeld abseilte. Vor Schreck verriss sie ...

