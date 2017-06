Unfälle : Junge auf Spielplatz in Hamburg fast ertrunken

Ein zweijähriges Kind ist auf einem Wasser-Spielplatz in Hamburg-Marmstorf fast ertrunken. Der kleine Junge sei am Montagnachmittag «unter Reanimation» in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher. Über die weiteren Details war zunächst wenig bekannt.