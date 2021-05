Kriminalität : Jugendlicher soll Brand in Itzehoe gelegt haben

Beim Brand einer Wohnung in Itzehoe (Kreis Steinburg) ist in der Nacht zum Sonntag eine 74-Jährige schwer verletzt worden.

Itzehoe | Ein Jugendlicher steht im Verdacht, das Feuer in dem Mehrfamilienhaus gelegt zu haben, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der 16-Jährige wurde kurz nach Entdeckung des Feuers in der Nähe des Hauses festgenommen. Noch am Montag sollte er wegen eines versuchten Tötungsdelikts im Zusammenhang mit besonders schwerer Brandstiftung einem Haftrichter vorge...

