Bildung : Jugendherbergen im Norden mit deutlich weniger Gästen

Die Jugendherbergen in Schleswig-Holstein haben während der Corona-Pandemie im Jahr 2020 einen deutlichen Rückgang von Gästen und Übernachtungen erlebt.

Detmold | In die 39 Häuser im nördlichsten Bundesland kamen im vergangenen Jahr 76 637 Gäste, wie der Landesverband Nordmark des Deutschen Jugendherbergswerks (DJH) mit Sitz in Hamburg am Donnerstag mitteilte. 2019 waren noch 246 458 Gäste gekommen. Die Zahl der ...

