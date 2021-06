Olympia : Judoka Ressel erhält Tokio-Ticket: Miriam Butkereit Ersatz

Judoka Dominic Ressel ist wie erwartet am Mittwoch vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) für die Olympischen Spiele in Tokio nominiert worden.

Frankfurt am Main | Der Kämpfer des TSV Kronshagen wird in der Gewichtsklasse bis 81 Kilogramm an den Start gehen. Miriam Butkereit (TSV Glinde) ist Ersatzstarterin. In ihrer Gewichtsklasse hatte der Deutsche Judo-Bund Giovanna Scoccimarro vom MTV Vorsfelde als Tokio-Kämpferin vorgeschlagen. ...

