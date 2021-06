Olympia : Judo-Kämpferin Butkereit nicht zu Olympia: Ressel dabei

Judoka Miriam Butkereit kann sich ihren Traum von der Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio nicht erfüllen.

Glinde | Die 27 Jahre alte Kämpferin des TSV Glinde steht nicht auf der Liste, die der Deutsche Judo-Bund dem DOSB zur Nominierung vorgeschlagen hat. In der Klasse bis 70 Kilogramm soll nun Giovanna Scoccimarro (MTV Vorsfelde) Deutschland vertreten. Miriam Butkereit hatte in der vergangenen Woche bei der Weltmeisterschaft in Budapest noch den fünften Platz bel...

