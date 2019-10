Leichtathletik : Jordan und Körner Sieger bei Köhlbrandbrückenlauf

Lennart Jordan hat am Tag der Deutschen Einheit den Köhlbrandbrückenlauf gewonnen. Der HSV-Athlet bewältigte am Donnerstag die 12,3 Kilometer lange Strecke, bei der das Hamburger Wahrzeichen zweimal überquert werden musste, in der Zeit von 39:03 Minuten. Zweiter wurde Georg Paulmann (USK Gifhorn Sommerbiathlon/43:21) vor Jose Carlos Poyatos Castillo (Airbus SG HH/43:47).

Avatar_shz von dpa

03. Oktober 2019, 18:14 Uhr

Schnellste Frau war Maike Körner von Hamburg Running in 48:32 Minuten. Sie verwies Talianna Schmidt (LG Hardt/48:59) und Viktoria Grosse (Berlin/49:50) auf die folgenden Plätze. Für die neunte Auflage des Rennens hatten 6000 Teilnehmer gemeldet.