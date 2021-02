Sportpolitik : Jörg Roßkopf hofft auf eine schnelle Olympia-Entscheidung

Tischtennis-Bundestrainer Jörg Roßkopf hofft auf eine zeitnahe Entscheidung darüber, ob die Olympischen Spiele in Tokio stattfinden oder abgesagt werden.

Hamburg | „Ich muss meine Spieler darauf vorbereiten, im Juli in Topform zu sein“, sagte der 51-Jährige am Mittwoch in Hamburg bei einem digitalen Sport-Talk zugunsten der Sven-Hannawald-Stiftung. Roßkopf gehörte ebenso wie die ehemalige Leichtathletin Heike Henk...

