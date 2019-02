Leute : Jörg Pilawa ist neuer Botschafter für die Tafeln

TV-Moderator Jörg Pilawa (53) engagiert sich von diesem Jahr an ehrenamtlich für die Tafeln. «Es beschämt mich, dass in unserem Land Millionen von Menschen unmittelbar von Armut und Mangelernährung betroffen sind», sagte der Moderator laut Pressemitteilung vom Dienstag. «Und es beschämt mich, dass fast die Hälfte aller produzierten Lebensmittel in Deutschland auf dem Müll landet.» Deshalb sei es ermutigend, dass 60 000 ehrenamtliche Helfer bei den rund 940 Tafeln in Deutschland täglich ihren Beitrag für mehr Solidarität und Mitmenschlichkeit leisteten.

von dpa

26. Februar 2019, 13:17 Uhr

Nach Angaben des gemeinnützigen Vereins retten die Helfer im Jahr über 260 000 Tonnen Lebensmittel und geben sie an 1,5 Millionen bedürftige Menschen weiter. Jörg Pilawa hatte bereits im vergangenen Jahr die Gala zum 25-jährigen Jubiläum der Tafeln moderiert.