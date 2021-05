Kindergärten : Jetzt zwei Schnelltests pro Woche in Kitas möglich

Seit einer Woche haben die Hamburger Kindertagesstätten ihre Türen wieder etwas weiter geöffnet. Im eingeschränkten Regelbetrieb können mehr Kinder in die Kitas kommen. Und auch mehr Corona-Test sind nun möglich.

Hamburg | Hamburger Kita-Kinder können jetzt zwei Mal pro Woche kostenlos auf Corona getestet werden. Die Selbsttest-Kits würden in ausreichendem Umfang zur Verfügung gestellt, sagte der Sprecher der Sozialbehörde, Martin Helfrich, der Deutschen Presse-Agentur. Mit Rückkehr in den eingeschränkten Regelbetrieb am vergangenen Montag war zunächst nur ein Test pro ...

