Schulen : Jetzt auch Farsi und Arabisch an Hamburgs Schulen

Hamburgs Schulen bauen den Fremdsprachenunterricht an Grundschulen, Stadtteilschulen und Gymnasien weiter aus. So konnten in diesem Schuljahr - neben weiteren neun Fremdsprachen - erstmals Abiturprüfungen in den Fächern Arabisch, Farsi und Italienisch abgelegt werden, teilte die Schulbehörde am Freitag mit.

von dpa

18. Mai 2018, 10:29 Uhr

Aufgrund der stark gestiegenen Zahl arabischsprachiger Schüler wurde bereits im November 2017 Arabisch-Unterricht in der Mittelstufe einiger Schulen eingerichtet. «Das Fremdsprachenangebot an den Hamburger Schulen ist breit gefächert und wird stetig weiter ausgebaut», sagte Bildungssenator Ties Rabe (SPD). Mittlerweile habe rund die Hälfte der Hamburger Schüler einen Migrationshintergrund.

Die erste Fremdsprache ist an den allermeisten Hamburger Schulen Englisch. An den Gymnasien wählen die Schüler in der Regel in Klasse 6 eine zweite Fremdsprache als Pflichtfach hinzu, meist Französisch, Latein, Russisch oder Spanisch. Viele Hamburger Gymnasien und einige Stadtteilschulen bieten ab Klasse 8 oder Klasse 9 sogar eine dritte Fremdsprache an.