Medien : Jan Fedder: Fans und Bürgermeister nehmen Abschied

Avatar_shz von dpa

04. Januar 2020, 14:30 Uhr

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und Polizeipräsident Ralf Martin Meyer haben sich in das Kondolenzbuch für Schauspieler Jan Fedder («Großstadtrevier») eingetragen. «Hamburg nimmt Abschied von einem großartigen Schauspieler und Menschen», schrieb Tschentscher am Samstag. Die Hansestadt werde den Schauspieler in guter Erinnerung behalten und ihm ein ehrendes Andenken bewahren. Trotz Regens hatten sich mehrere Dutzend Menschen angestellt, um sich in der Davidwache in das Kondolenzbuch einzutragen. Jan Fedder war am 30. Dezember tot in seiner Wohnung im Hamburger Stadtteil St. Pauli gefunden worden.