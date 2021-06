Fußball : Jan Delay ärgert sich über UEFA und guckt weniger Fußball

Der Hamburger Sänger Jan Delay schaut derzeit deutlich weniger Fußballspiele als sonst bei Europameisterschaften.

Hamburg | „Die Deutschland-Spiele gucke ich natürlich und da fiebere ich auch mit. Aber ich bin da jetzt noch nicht so drin, wie normalerweise“, sagte der 45 Jahre alte Rapper und Hip-Hopper am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. „Das mag auch daran liegen, dass das alles ein bisschen an den Haaren herbeigezogen ist und man sich mit jedem Tag un...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.