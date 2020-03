Musik : James Blunt in der Elbphilharmonie: Livestream des Konzerts

Der Brite James Blunt («You're Beautiful») kommt nach Hamburg. Gleich zwei Konzerte plant der Singer-Songwriter in der Hansestadt. Für das erste in der Elbphilharmonie konnten Fans ihre Tickets nur gewinnen. Für das zweite am Samstag hingegen ist der Kauf noch möglich.

11. März 2020, 01:25 Uhr

Der britische Singer-Songwriter James Blunt (46) spielt heute im Rahmen der losen Veranstaltungsreihe «Telekom Street Gigs» in der Hamburger Elbphilharmonie. Die Tickets für das Konzert gab es nur zu gewinnen. Alle anderen können den Abend im Internet und via App verfolgen. Im Vorfeld des Konzertes hatte Blunt gesagt, er freue sich sehr auf die unglaubliche Location, auf die Fans vor Ort und alle, die weltweit im Livestream dabei sind.

Der Sänger ist derzeit mit seinem im Oktober veröffentlichten Album «Once Upon A Mind» (Warner Music) auf Deutschland-Tournee und wird am Sonnabend ein weiteres Konzert in Hamburg in der Barclaycard-Arena geben, für das es noch Tickets gibt. Jüngst sorgte Blunt mit dem Video zur Single-Auskopplung «Monsters» für Aufsehen, in dem er mit Tränen in den Augen die lebensgefährliche Nierenkrankheit seines Vaters thematisiert.

Die Elbphilharmonie plant derzeit keine generelle Absage von Veranstaltungen wegen des neuartigen Coronavirus in dem berühmten Konzerthaus. Lediglich Konzerte mit Künstlern aus Risikogebieten werden abgesagt. Bislang betraf das zwei Veranstaltungen, darunter ein Klavierkonzert mit dem Italiener Maurizio Pollini.