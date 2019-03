Bau : Jamaika will Landesbauordnung entrümpeln

Höher hinaus - das will die Kieler Koalition beim Wohnungsbau. Aufstockungen von Häusern sollen helfen, mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Jamaika plant noch mehr Änderungen an der Bauordnung.

von dpa

02. März 2019, 16:38 Uhr

Die Regierungskoalition in Kiel will bürokratische Hemmnisse beim Wohnungsbau beseitigen. «Wir werden die Landesbauordnung entrümpeln», sagte FDP-Fraktionschef Christopher Vogt der Deutschen Presse-Agentur. «Konkret werden wir die Aufstockung und die Umnutzung von Gebäuden zu Wohnzwecken erleichtern.» Allein durch das Aufstocken könnten im Land absehbar bis zu 48 000 Wohnungen entstehen. «Dieses enorme Potenzial dürfen und wollen wir nicht weiter liegen lassen.»

Jamaika wolle das Problem des vielerorts knappen und stetig teurer werdenden Wohnraums mit echten Lösungen anpacken und nicht mit Scheinlösungen, erklärte Vogt. Deshalb lasse die Koalition die Mietpreisbremse und die Kappungsgrenzenverordnung auslaufen. Diese Instrumente, die ohnehin nur in maximal 15 Orten gälten, lösten das Problem nicht, sondern wirkten teilweise sogar kontraproduktiv.

«Wenn wir dem Kostenanstieg beim Wohnen wirksam begegnen wollen, müssen wir in den nachgefragten Gebieten zügig mehr Wohnraum schaffen», sagte Vogt. «Wir wollen nicht nur den Gemeinden mit dem Landesentwicklungsplan die Schaffung von mehr Wohnraum ermöglichen, sondern auch unseren Städten, wo der Druck auf dem Wohnungsmarkt noch größer ist.» Dort mangle es vielfach an geeigneten Flächen, die man einfach bebauen könnte.

Dabei komme man um eine Reform der Landesbauordnung nicht herum, sagte der FDP-Fraktionschef. «Wir wollen die Verwendung von Holz als Baumaterial erleichtern und die Pflicht zur Nachrüstung von Aufzügen beim Dachgeschossausbau oder bei der Aufstockung abschaffen.» Außerdem würden in bestimmten Gebieten geringere Abstände zwischen Gebäuden erlaubt.

Die bundesweit hohe Nachfrage in Gründerzeitvierteln zeige, wie attraktiv verdichtete und urbane Räume für Bewohner sein können. «Deshalb müssen solche Quartiersstrukturen auch von der Landesbauordnung ermöglicht werden», sagte Vogt. Die Nachverdichtung habe den Vorteil, dass vorhandene Infrastruktur genutzt werden kann und keine neuen Flächen versiegelt werden müssen.

«Unser Ziel ist es, die Reform der Landesbauordnung im Laufe dieses Jahres umzusetzen», sagte Vogt. Die Koalition wolle auch eine Überarbeitung der Regelungen zur Barrierefreiheit und zur Stellplatzpflicht in Angriff nehmen. «Wir wollen insbesondere mehr jungen Familien den Traum von den eigenen vier Wänden ermöglichen», sagte der FDP-Politiker.

Deutschland habe eine der niedrigsten Wohneigentumsquoten in Europa. «Das müssen wir ändern, weil dies für die Vermögensbildung und die Altersversorgung eine immer größere Rolle spielt.» Deshalb setze sich Jamaika auf Bundesebene konsequent für Freibeträge bei der Grunderwerbsteuer ein. «Hier muss die große Koalition endlich liefern.» Lob für die Pläne kam von der Wohnungswirtschaft. Der Direktor des Verbands norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW), Andreas Breitner, erklärte am Samstag, Jamaika setze an der richtigen Stelle an. Jetzt müssten allerdings Taten folgen. «Über eine Entschlackung der Landesbauordnung wird schon seit Jahren geredet. Verändert hat sich wenig», so Breitner. Schleswig-Holstein hat die Chance, zum Vorbild in Deutschland zu werden. Angesichts der deutlich gestiegen Baukosten und Bodenpreise reiche es nicht mehr, bestehende Auflagen und Standards nicht weiter zu verschärfen. «Jetzt muss eine Entlastung her, sollen die anspruchsvollen Wohnungsbauziele erreicht werden.»