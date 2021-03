Regierung : Jamaika-Koalition berät über Vorgehen in Corona-Pandemie

Die Spitzen der Jamaika-Koalition haben am Dienstag in Kiel Beratungen über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie begonnen.

Kiel | Die Regierungschefs von Bund und Ländern hatten sich in der Nacht zum Dienstag angesichts drastisch steigender Corona-Infektionszahlen für die Zeit um Ostern auf den schärfsten Lockdown seit Beginn der Pandemie vor einem Jahr verständigt. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) wird sich voraussichtlich erst am Nachmittag zu den Plänen der Landesregier...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.