Landtag : Jamaika gegen Verschleierung: Regeln für Hochschulen

Die Jamaika-Koalition in Kiel hat sich auf ein gesetzliches Vollverschleierungsverbot an Schulen und klare Regeln für die Hochschulen verständigt. «Wir lehnen die Vollverschleierung ab», erklärten der CDU-Landesvorsitzende Daniel Günther, die Landesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Anna Tranziska, und der FDP-Landesvorsitzende, Heiner Garg, in einer Mitteilung am Montagabend. Für das Verbot an Schulen werde das Bildungsministerium eine entsprechende Änderung im Schulgesetz vorlegen.

03. Februar 2020, 19:32 Uhr

Im Hochschulbereich sei man sich einig, dass es unabdingbar sei, dass gesetzliche Regelungen «zur Identitätsfeststellung für Prüfungen und Einschreibungen getroffen werden». Die Identifikation von Studentinnen mit Vollverschleierung bei der Einschreibung oder in Prüfungen müsse gewährleistet sein. Sicherheitsbegründete Kleidervorschriften, etwa in Laboren, gelten auch weiterhin.

Darüber hinaus wolle man die Gespräche fortführen. Dabei gelte die Prämisse, dass «wir die Vollverschleierung ablehnen, zugleich aber allen Frauen den Zugang zu Bildung ermöglichen wollen», hieß es.

Zuvor hatte sich die Grünen-Fraktion gegen ein Vollverschleierungsverbot ausgesprochen. Die Koalitionspartner CDU und FDP dagegen wollten ein solches Verbot im Hochschulgesetz verankern. Hintergrund ist der Fall einer muslimischen Studentin der Kieler Universität. Die Hochschule hatte ihr eine Vollverschleierung in Lehrveranstaltungen verboten. Sie kam trotzdem immer wieder auch verschleiert zu Veranstaltungen. Die Uni bat das Land deshalb, eine Regelung zu schaffen, die ein Verbot möglich machen würde.