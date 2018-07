Landtag : Jamaika: Bleiberecht für junge Flüchtlinge ausweiten

von dpa

01. Juli 2018, 09:27 Uhr

Für gut integrierte junge Flüchtlinge will die Jamaika-Koalition in Kiel das Bleiberecht in Deutschland altersmäßig ausweiten. Statt bis 21 Jahre sollte jungen Erwachsenen bis 27 Jahre unter bestimmten Voraussetzungen eine Bleiberecht gewährt werden können, fordern die Regierungsfraktionen CDU, Grüne und FDP in einem gemeinsamen Antrag, der in dieser Woche in den Landtag kommt. Die Landesregierung solle im Bundesrat einen entsprechenden Vorstoß machen. «Damit setzen die Jamaika-Partner eine Vereinbarung aus ihrem Koalitionsvertrag um», erklärte die flüchtlingspolitische Sprecherin der Grünen-Landtagsfraktion, Aminata Touré.