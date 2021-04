Fußball : Jahn Regensburg will HSV „keine Luft zum Atmen geben“

Der SSV Jahn Regensburg erwartet im Heimspiel am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) einen gefährlichen Hamburger SV.

Regensburg | „Ich bin mir sicher, dass Hamburg kein solches Spiel wie am Donnerstag bei der Niederlage in Sandhausen mehr zeigen will“, mahnte Trainer Mersad Selimbegovic am Freitag. Der HSV hatte mit einem 1:2 beim abstiegsbedrohten SV Sandhausen einen weiteren Rückschlag im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga erlitten. „Wir dürfen ihnen keine Luft zum A...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.