Fußball : Jahn Regensburg verliert Aufsteigerduell: Kiel gewinnt 2:1

Der SSV Jahn Regensburg hat das Aufsteigerduell gegen Holstein Kiel verloren und wartet weiter auf seinen ersten Heimsieg in der 2. Fußball-Bundesliga. Die Mannschaft von Trainer Achim Beierlorzer verschlief beim 1:2 (1:2) am Samstag die erste Hälfte fast komplett und konnte nach dem Seitenwechsel nicht mehr entscheidend aufdrehen. Kingsley Schindler mit seinem zweiten Saisontor (20. Minute) und Marvin Ducksch (30.) brachten die forschen Gäste vor 8600 Zuschauern komfortabel in Führung. Marvin Knoll (43.) konnte mit einem sehenswerten Freistoß nur noch den schmeichelhaften Anschluss für die viel zu harmlosen Regensburger herstellen.

erstellt am 26.Aug.2017 | 15:00 Uhr