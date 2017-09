Fußball : Jaensch wird bei Holstein Kiel U19-Trainer

Finn Jaensch wird neuer U19-Trainer bei Holstein Kiel. Wie der Fußball-Zweitligist am Montag mitteilte, tritt der 31-Jährige die Nachfolge von Hannes Drews an, der vor zehn Tagen als Chefcoach zum Zweitligisten FC Erzgebirge Aue gewechselt war. Jaensch hat mehr als sechs Jahre erfolgreich die U17 der «Störche» trainiert und sie in der Saison 2015/16 in die Bundesliga Nord/Nordost geführt.