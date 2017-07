Wirtschaft : Itzehoe kündigt Geschäftsführer der Stadtwerke fristlos

Die Stadtwerke Itzehoe haben ihren langjährigen Geschäftsführer Manfred Tenfelde fristlos entlassen. Weil er mehr als eine viertel Million Euro in den Sand gesetzt haben soll, sei ihm am Montag mit sofortiger Wirkung gekündigt worden, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Der Radiosender NDR 1 Welle Nord berichtete zuerst darüber.