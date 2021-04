Kriminalität : IT-Experte findet Kinderporno-Dateien von Hamburger Lehrer

Nachdem ein Computerfachmann auf dem Laptop eines Lehrers kinderpornografisches Material gefunden hatte, hat die Hamburger Polizei die Wohnung des Verdächtigen durchsucht.

Hamburg | Dabei seien diverse Speichermedien sichergestellt worden, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag in Hamburg. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der Lehrer seinen defekten Laptop über eine Arbeitskollegin an den IT-Fachmann weitergeben lassen. „Dieser ist während der Reparatur auf das kinderpornografische Material gestoßen und hat dann direkt die P...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.