Literatur : Israelische Gäste beim «Literatursommer Schleswig-Holstein»

Das Thema Israel steht im Mittelpunkt des diesjährigen Literatursommers Schleswig-Holstein, der am Mittwoch in Lübeck beginnt. Anlass ist der 70. Geburtstag des Staates Israel im vorigen Jahr. Zur offiziellen Eröffnung liest der in Jerusalem lebende Schriftsteller Meir Shalev aus seinem 2017 erschienenen Buch «Mein Wildgarten». Bis zum 25. August sind in verschiedenen Orten Schleswig-Holsteins insgesamt 30 Veranstaltungen mit israelischen Autoren geplant, davon 6 in Lübeck.

von dpa

23. Juli 2018, 08:55 Uhr

In der Veranstaltungsreihe sollen nach Angaben der Veranstalter verschiedene Facetten der zeitgenössischen israelischen Literatur vorgestellt werden. Zu den Autoren gehören die israelische Schriftstellerin Zeruya Shalev («Schmerz»), Assaf Gavron («Achtzehn Hiebe»), Lizzie Doron («Sweet Occupation»), Norbert Gstrein («In der freien Welt») und die Poetin Adi Keissar.

Der Literatursommer ist eine Veranstaltung des Literaturhauses Schleswig-Holstein, das seit 1989 die öffentliche Literaturförderung bündelt. Ihm gehören landesweit 30 Vereine und Verbände an.