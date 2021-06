Prozesse : IS-Frau wegen Beihilfe zur Versklavung vor Gericht

Für den Islamischen Staat sind die Jesiden im Nordirak Ungläubige. Die Terroristen verfolgen die Minderheit gnadenlos und versklaven die Frauen. Eine Hamburgerin muss sich jetzt wegen Beihilfe zu einem Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor Gericht verantworten.

Hamburg | In einem Prozess vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht in Hamburg geht es seit Donnerstag um das Leid jesidischer Frauen unter dem Terrorregime des Islamischen Staates (IS). Angeklagt ist eine bereits verurteilte IS-Rückkehrerin aus Syrien. Die Generalstaatsanwaltschaft wirft der 36-jährigen Omaima A. vor, als Mitglied der Terrororganisation Beihilf...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.