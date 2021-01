Gesundheit : Inzidenz wieder unter 100: Impfungen in Pflegeheimen im Plan

Noch steht nicht fest, wann es neue Termine für Corona-Schutzimpfungen im Hamburger Impfzentrum gibt. Mit den Impfungen in den Pflegeeinrichtungen ist man aber trotz knappen Impfstoffs im Plan. Derweil bleiben die Infektionszahlen hoch.

Hamburg | In Hamburg ist die Corona-Inzidenz erneut unter die 100er-Marke gefallen, im Wochenvergleich aber leicht gestiegen. So kamen am Donnerstag laut Gesundheitsbehörde 246 nachgewiesene Neuinfektionen hinzu. Das sind 165 weniger als am Mittwoch und 60 wenige...

