Gesundheit : Inzidenz unter 50: Wechselweiser Präsenzunterricht für alle

Mit dem Ende der Maiferien dürfen alle Hamburger Schüler wieder zurück in die Klassen, aber erst einmal nur in Gruppen aufgeteilt und wechselweise. Auch die Kitas öffnen ihre Tore ein Stück weiter. Die jüngste Corona-Inzidenz lässt auf weitere Lockerungen hoffen.

Hamburg | Vor dem Hintergrund so niedriger Corona-Zahlen wie schon lange nicht mehr sind nach den Maiferien am Montag wieder alle Jahrgänge an die Hamburger Schulen zurückgekehrt. Seit Mitte März durften zunächst nur die Grund- und Sonderschüler sowie die Abschlussklassen der weiterführenden Schulen wechselweise in den Klassenräumen unterrichtet werden. Auch di...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.