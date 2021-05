Bildung : Inzidenz über 100: Wechselunterricht in Neumünster

Die anhaltend hohen Corona-Inzidenzzahlen in Neumünster über dem kritischen Wert von 100 haben Folgen für die Schulkinder in Schleswig-Holsteins viertgrößter Stadt.

Kiel | Von diesem Montag an gibt es Wechselunterricht, wie das Bildungsministerium in Kiel am Sonnabend mitteilte. Nur in den Abschlussklassen und in den Klassen, die im kommenden Jahr das Abitur ablegen (Q1), wird demnach Präsenzunterricht angeboten. Zur Begründung hieß es, dass die Sieben-Tage-Inzidenz nach Zählung des Robert Koch-Instituts am Samstag d...

