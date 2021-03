Gesundheit : Inzidenz steigt weiter: Probleme mit Masken vom Bund

Der Inzidenzwert steigt in Hamburg binnen einer Woche um fast 25 auf nun 105,4. Sollte es in letzter Minute nicht zu einer drastischen Trendumkehr kommen - was niemand erwartet - macht die Stadt ab Samstag einen Schritt zurück in Sachen Corona-Öffnungen.

Hamburg | Hamburg nähert sich mit großen Schritten der Corona-Notbremse. Mit 389 neu nachgewiesenen Infektionen lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstag bereits den zweiten Tag in Folge über der 100er-Marke. Ab dem dritten Tag will der Senat die zwischen Bund und Ländern vereinbarte Notbremse ziehen und die erst Anfang vergangener Woche vollzogenen Öffnungssc...

