Gesundheit : Inzidenz im Norden bleibt niedrig - 14 neue Corona-Fälle

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein bleibt auf sehr niedrigem Niveau.

Kiel | Nach Angaben der Landesmeldestelle vom Donnerstag (Stand: 19.52 Uhr) lag sie bei 3,4, also minimal höher als am Vortag (3,3). Die Zahl der Neuinfektionen wurde mit 14 angegeben (Vortag: 18). Am Donnerstag vor einer Woche waren 12 Neuinfektionen registriert worden, die Inzidenz lag bei 3,6. Die Zahl der Toten wuchs um zwei Fälle auf nun insgesamt 16...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.