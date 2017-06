Kunst : Internationale Kunstschau «NordArt» eröffnet

Im Schatten der documenta in Kassel bietet eine zweite internationale Kunstausstellung in Deutschland vom Samstag (10. Juni) an zeitgenössische Kunst aus der ganzen Welt: Mehr aus 200 Künstler aus etwa 50 Ländern wurden für die 19. «NordArt» im schleswig-holsteinischen Büdelsdorf ausgewählt. 4000 Künstler hatten sich beworben. China ist stark vertreten, Blickfang sind die beiden bereits auf der Kunstbiennale in Venedig gezeigten gigantischen «Phönix»- Installationen von Xu Bing. Dänemark gestaltet als Gastland diesmal den Länderpavillon und der tschechische Aktionskünstler David Černý eine eigene Halle.