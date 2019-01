Soziales : Interesse am Bundesfreiwilligendienst im Norden stabil

Im Bundesfreiwilligendienst haben sich im vergangenen Jahr in Schleswig-Holstein im Durchschnitt 1505 Menschen engagiert und damit ähnlich viele wie in den Jahren zuvor. Dies geht aus Angaben des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben hervor. 2017 waren demnach im Jahresdurchschnitt 1564 «Bufdis» aktiv und im Jahr zuvor 1438. In Deutschland insgesamt waren es 2018 rund 41 200.

von dpa

09. Januar 2019, 10:44 Uhr

Den Angaben des Bundesamtes zufolge sind derzeit etwa 60 000 Einsatzstellen mit rund 225 000 Einsatzplätzen im Bundesfreiwilligendienst anerkannt. Dieser war nach der Aussetzung der Wehrpflicht und damit auch des Zivildienstes im Juli 2011 eingeführt. Das Bundesamt sieht in dem neuen Angebot, unter anderem neben dem Freiwilligen Sozialen und dem Freiwilligen Ökologischen Jahr - eine Erfolgsgeschichte. Plätze stellen vor allem die Träger der freien Wohlfahrtspflege bereit, aber auch Kirchen, Kommunen und freie Träger.

«Freiwilliges Engagement ist ein wichtiges Fundament unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens», sagte Schleswig-Holsteins Sozialminister Heiner Garg (FDP) der Deutschen Presse-Agentur. «Die in den Freiwilligendiensten Tätigen leisten dazu einen wertvollen Beitrag.» Ihr Engagement sei ein Gewinn für viele Menschen, häufig auch für die Engagierten selbst. Die Freiwilligen seien an vielen interessanten Stellen herzlich willkommen.