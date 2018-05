Musik : Intendant stellt Programm in der Elbphilharmonie vor

Intendant Christoph Lieben-Seutter stellt am heutigen Donnerstag (11.00 Uhr) das Programm für die Saison 2018/19 in der Hamburger Elbphilharmonie vor. Auch eineinhalb Jahre nach der Eröffnung sind die Karten für das spektakuläre Konzerthaus heiß begehrt. Spitzen-Orchester aus aller Welt sind bereits in der Elbphilharmonie aufgetreten, darunter die Wiener und die Berliner Philharmoniker, das London Symphony Orchestra und das Philadelphia Orchestra. Zu den Solisten gehörten der Bariton Matthias Goerne, der Tenor Jonas Kaufmann oder die Sopranistin Barbara Hannigan.

von dpa

03. Mai 2018, 03:50 Uhr

Den Löwenanteil des Programms präsentieren das NDR Elbphilharmonie Orchester und das Ensemble Resonanz, hinzukommen das Philharmonische Staatsorchester Hamburg und die Symphoniker Hamburg, die als Residenzorchester der Laeiszhalle fungieren.