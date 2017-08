Gesundheit : Insektizidbelastete Eier nach Schleswig-Holstein gelangt

Möglicherweise mit dem Insektizid Fipronil belastete Eier aus den Niederlanden sind auch nach Schleswig-Holstein gelangt. Laut Mitteilung aus dem Europäischen Schnellwarnsystem seien Zentrallager verschiedener Lebensmittelhändler in Schleswig-Holstein von einem niedersächsischen Händler beliefert worden, teilte das Verbraucherschutzministerium am Donnerstag in Kiel mit. Die betroffenen Unternehmen seien über die notwendige Rücknahme der Eier informiert worden.