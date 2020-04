Senat : Innensenator: 6800 Verstöße gegen Corona-Verfügung

Seit Inkrafttreten der Sanktionsmöglichkeiten wegen Verstößen gegen die Corona-Verfügungen hat die Hamburger Polizei 6800 Verfahren eingeleitet. Die Polizei registriere täglich Verstöße in dreistelliger Zahl seit dem 3. April, sagte Innensenator Andy Grote (SPD) am Dienstag. Höhepunkt sei bislang der vergangene Samstag gewesen, als die Beamten 300 Ordnungswidrigkeiten in Hamburg feststellten. Es gehe dabei fast immer um Verletzungen des Kontakt- und Abstandsgebots.

Avatar_shz von dpa

28. April 2020, 13:12 Uhr

Die seit Montag geltende Maskenpflicht stoße auf eine sehr hohe Akzeptanz im öffentlichen Nahverkehr, sagte Grote. Nach einer Zählung des Sicherheitspersonals hätten in Bussen 98 Prozent der Fahrgäste Masken getragen, in U-Bahnen waren es 99 Prozent, in der S-Bahn noch 90 Prozent.