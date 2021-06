Freizeit : Innenministerin und DLRG mahnen zu Wachsamkeit beim Baden

Nach mehreren tödlichen Unfällen in den vergangenen Tagen haben Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack und die Lebensrettungsgesellschaft DLRG zur Vorsicht beim Baden aufgerufen.

Kiel | „Das ist entsetzlich“, sagte Sütterlin-Waack (CDU) am Donnerstag in Kiel angesichts der jüngsten Todesfälle. In Schleswig-Holstein und Hamburg waren mehrere Kinder und Jugendliche in Flüssen und Seen tödlich verunglückt. „Überschätzen Sie sich nicht, achten Sie aufeinander und insbesondere auf Kinder!“, sagte Sütterlin-Waack. „Und beachten Sie unbedin...

