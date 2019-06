Innere Sicherheit : Innenminister beraten über Abschiebungen und Fußballeinsätze

von dpa

13. Juni 2019, 02:54 Uhr

Die Innenminister von Bund und Ländern beraten auf ihrer Frühjahrskonferenz heute in Kiel über Polizeieinsätze bei Fußballspielen und bessere Zusammenarbeit im Kampf gegen Clan-Strukturen. Insgesamt 69 Themen stehen bei dem noch bis Freitag laufenden Treffen auf der Tagesordnung. Konflikte gibt es unter den Ressortchefs vor allem um Abschiebungen nach Afghanistan und Syrien. Weitere Themen sind der Kampf gegen Cyberkriminalität und die Auswertung digitaler Spuren. Diskussionsthema ist auch eine Beteiligung von Profi-Fußballclubs an den Kosten von Polizeieinsätzen. Am Freitagmittag wollen die Ressortchefs über Ergebnisse ihrer Beratungen informieren.