G20 : Innenausschuss befasst sich mit G20-Krawallen

vergrößern 1 von 1 Foto: Daniel Bockwoldt 1 von 1

Die deutschen Versicherer schätzten die Schäden auf bis zu zwölf Millionen Euro. Etwa ein Drittel der Summe entfalle voraussichtlich auf Autos, der Rest auf Schäden an Häusern und Gewerbebetrieben, wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft am Dienstag in Berlin mitteilte.

Tagesordnung Innenausschuss

von dpa

erstellt am 19.Jul.2017 | 02:54 Uhr