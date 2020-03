Soziales : Initiative verteilt Lunchtüten für Obdachlose

52 Lunchtüten hat die Bürgerinitiative «Hilfe für Hamburger Obdachlose» am Samstag an Wohnungslose in der Stadt verteilt. Zusätzlich zu Spendengeldern, mit denen in einem Großhandel eingekauft worden sei, habe es auch Lebensmittelspenden von der Hamburger Tafel für die Aktion gegeben, sagte der Initiator Max Bryan. Die Tüten mit den Essensvorräten wurden an mehreren Stationen in der Stadt an Obdachlose verteilt, darunter auf der Reeperbahn, im Schanzenviertel und an der Bahnhofsmission am Hauptbahnhof. Die Lunchpakete seien in zwei Metern Abstand zu den Empfängern abgestellt worden.

Avatar_shz von dpa

28. März 2020, 17:28 Uhr

Eine Handvoll Tüten sei zusätzlich mit einem 20-Euro-Schein ausgestattet gewesen, damit sich Obdachlose auch noch selbst Lebensmittel kaufen könnten, hieß es von der Initiative. Sie verwies darauf, das im Zuge der Corona-Krise auch Essensausgaben für Obdachlose geschlossen worden seien.