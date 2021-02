Verkehr : Inbetriebnahme von Stellingen-Tunnel: A7-Vollsperrung

Die Autobahn 7 ist zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Eidelstedt und -Volkspark voll gesperrt.

Hamburg | Grund dafür ist die vollständige Inbetriebnahme des Lärmschutztunnels an der A7 in Hamburg-Stellingen. Die Vollsperrung endet am Montag um 5.00 Uhr, teilte die Autobahn GmbH Nord mit. Am Samstagmorgen habe das die Verkehrslage zunächst nicht beeinträcht...

