Buntes : In Zeiten von Corona: Geburtstagsständchen von Balkonen

28. März 2020, 10:51 Uhr

Geburtstag in Zeiten der Corona-Krise - das lässt die Menschen kreativ werden und auch ungewöhnliche Glückwunsch-Bekundungen entstehen. In Hamburg-Eimsbüttel gab es am Samstagmorgen in einem Mehrfamilienhaus ein rührendes Geburtstagsständchen von mehr als einem Dutzend Balkonen. Die Bewohner sangen verschiedene Klassiker wie «Viel Glück und viel Segen», verfolgt von zahlreichen Menschen, die auf dem benachbarten Wochenmarkt ihre Einkäufe tätigten. Sie waren dabei bemüht, den nötigen Mindestabstand einzuhalten.