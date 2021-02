Gesundheit : In Hamburg tritt verschärfte Maskenpflicht in Kraft

In Hamburg gilt ab heute eine verschärfte Maskenpflicht.

Hamburg | An öffentlichen Orten, an denen es eng werden kann, müssen in festgelegten Zeiten Masken getragen werden - insbesondere in den bei schönem Wetter gut besuchten Parks und Grünanlagen rund um Alster und Elbe, wo die Maskenpflicht an Wochenenden und feiert...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.