Senat : In Hamburg gelten wieder strengere Corona-Regeln

Seit drei Tagen liegt der Wochenwert der registrierten Corona-Neuinfektionen in Hamburg über der kritischen Marke von 100 - deshalb gelten in der Hansestadt von heute an wieder strengere Regeln.

Hamburg | Der Senat hat die Corona-Notbremse gezogen und die erst Anfang vergangener Woche vollzogenen Öffnungsschritte zurückgenommen. Nach Angaben der Gesundheitsbehörde stieg die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Infektionen pro 100 000 Einwohner und Woche, am Freitag auf 108,6. Am Donnerstag hatte sie bei 105,4 gelegen, am Mittwoch bei 100,...

