Gesellschaft : In Hamburg eröffnet das erste Katzencafé

vergrößern 1 von 1 Foto: Christina Sabrowsky 1 von 1

Vierbeiner und veganes Essen: Im Hamburger Stadtteil Eimsbüttel eröffnet an diesem Freitag das erste Katzencafé der Stadt. Das Lokal mit dem Namen «Katzentempel» ist neben München und Nürnberg der dritte Ableger des Cafés. In dem Lokal können Gäste mit Reservierung in Gesellschaft von sechs Katzen ganztägig essen, Kaffee trinken und Kuchen essen. Rilana Rentsch, die Inhaberin des Cafés, sagte: «Die Idee kam über Nacht. Ich fand das Konzept von Tierschutz und Gastronomie toll.» Alle sechs Katzen des Cafés stammen aus Tierheimen. Das Lokal bietet veganes Essen an.

von dpa

erstellt am 28.Jul.2017 | 05:35 Uhr