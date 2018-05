Fußball : In der Schlussminute: HSV-Junioren verpassen Meistertitel

Trotz mit Jann-Fiete Arp haben die U19-Junioren des Hamburger SV den Meistertitel in der A-Junioren-Bundesliga verpasst.

06. Mai 2018, 12:09 Uhr

Auch mit Jann-Fiete Arp haben die U19-Junioren des Hamburger SV in letzter Minute den Meistertitel in der A-Junioren-Bundesliga verpasst. Die Mannschaft von Trainer Daniel Petrowsky trennte sich am Samstag bei Werder Bremen 2:2 und kam dadurch in der Tabelle nur auf den zweiten Platz. Die Hamburger kassierten in der 90. Minute den Ausgleich durch den Bremer David Philipp.

Bei einem Sieg hätte sich der HSV die Meisterschaft in der Fußball-Bundesliga Nord/Nordost gesichert. Die Treffer von Patric Pfeiffer und Maximilian Geißen waren am Ende zu wenig. Den Titel sicherte sich Hertha BSC durch einen 2:0-Sieg beim Niendorfer TSV in Hamburg. Die Berliner (60) liegen in der Schlusstabelle einen Punkt vor dem HSV (59). Dritter wurde Werder Bremen (58). Der Niendorfer TSV (22) wurde Zehnter und schaffte den Klassenverbleib.

"Die Enttäuschung ist jetzt bei allen sehr groß", sagte Petrowsky. Es werde Zeit brauchen, dies zu verarbeiten. Dabei hatte er sogar auf Sturm-Talent Arp zugreifen können, auf den Bundesliga-Coach Christian Titz in der wichtigen Partie am Samstag bei Eintracht Frankfurt (0:3) verzichtet hatte.

Pretrowsky musste seine Spieler trösten. Sie könnten stolz auf sich sein, meinte er. "Sie haben eine starke Saison gespielt und alle haben eine gute Entwicklung genommen. Es ist nur schade, dass wir uns heute für den Aufwand, den wir über Monate betrieben haben, nicht belohnen konnten."